اجتمعت غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية الفرنسية اليوم الجمعة بباريس من أجل بحث سبل ضبط إستراتيجيتها بهدف تعزيز الشراكة بين الجزائر و فرنسا من خلال مرافقة مشاريع جديدة.

و خلال مجلس استراتيجي أوصت به الجمعية العامة العادية الأخيرة التي عقدت يوم 21 ديسمبر الفارط، بحث الأعضاء الحاضرين اليوم الجمعة بالسفارة الجزائرية بفرنسا الطرق المتعلقة بالأهداف و التنظيم من اجل جعل الغرفة "أكثر فعالية" في إطار التوجه الاقتصادي الجديد للبلد.

و خلال افتتاح الأشغال، دعا السفير الجزائري بفرنسا عبد القادر مسدوة الأعضاء الحاضرين إلى ضرورة انتهاج الغرفة تفكيرا داخليا في مجال الحوكمة من اجل حضور "أكثر فعالية" في تعزيز جسور التعاون بين الجزائر و فرنسا، كما اغتنم السفير هذه الفرصة من اجل دعوة أعضاء الغرفة إلى الاضطلاع بدورهم في تعبئة الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر لا سيما خلال الانتخابات الرئاسية القادمة.

و من جهته، دعا رئيس غرفة التجارة و الصناعة قاسي أيت يعلى الأعضاء إلى العمل في مناخ تسوده "الثقة" بغية تجسيد أهداف الغرفة.

و في كلمة ألقاها خلال افتتاح الأشغال, شدد رئيس لجنة "ماد اين الجيريا" (صنع في الجزائر)، فؤاد بن قدة على ضرورة تعميق التفكير حول الطرق و السبل "الأنسب" لإشراك رجال الأعمال المقيمين بفرنسا في جهود التنمية الاقتصادية التي باشرتها الجزائر و تدعيم نشاطات ترقية الاستثمارات و الشراكة.

و أردف يقول "يتعين التأكيد بأن لقاء اليوم يعقد في الوقت المناسب من اجل أن يسمح لنا بإعادة تحديد توجه نشاطاتنا و اولوياتنا الإستراتيجية و هيكلة منظماتنا العملياتية و توحيد الفاعلين على مستوى المناطق و تحديد أهم محاور العمل التي يجب أن ترتكز عليها الأعمال الواجب القيام بها مستقبلا و تلك المدرجة في برنامج سنة 2019", مضيفا ان الهدف يكمن "في أعطاء دفع اكبر لهذه الغرفة و تحقيق فعالية اكبر و بعث العلاقات الجزائرية الفرنسية".