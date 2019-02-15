أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر، سبعة أشخاص مشتبه فيهم، تورطوا في جريمة السطو على منزل وسرقة مبلغ مالي يقدر بـ مليار و36 مليون سنتيم، وجهاز إعلام آلي بجميع لواحقه وآلة نسخ وطبع.

وقد عالجت مصالح أمن المقاطعة الإدارية ببوزريعة، القضية بعد شكوى أودعها أحد المواطنين لدى الأمن الحضري الأول، بأنه تعرّض إلى عملية سطو. وبعد التحريات تم تحديد هوية مشتبهين فيهما، وتبيّن أنهما ينشطان ضمن جماعة تحترف تخزين ونقل واستهلاك وترويج المخدرات العقلية.

وقد قادت التحريات، حسب بيان لمصالح أمن العاصمة، إلى باقي الجمعية الإجرامية، حيث تم حجز واسترجاع 2086 قرص مهلوس، ثلاث سيارات، اثنين سياحيتين وواحدة نفعية، ثلاث دراجات نارية جديدة، آلة تحضير القهوة، مبلغ مالي يقدر بـ 30 ألف دينار جزائري، كلها عائدات ومسترجعات السرقة التي طالت الضحية.

وتوبع هؤلاء بجناية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية السرقة الموصوفة بتوافر ظروف التشديد، مع إخفاء أشياء مسروقة والتستر عن جريمة معلوم وقوعها مع العود، متبوعة بحيازة واستهلاك وتخزين ونقل وعرض، بغرض الترويج للمؤثرات العقلية. وتم تقديم أطراف القضية أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا للنظر في قضيتهم.