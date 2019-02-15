استبعد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، أي زيادة في أسعار الكهرباء والغاز، وقال بالحرف الواحد: "إنه في الوقت الراهن لا توجد أي زيادة"، رافضا تقديم توضيحات أكثر حول تصريحاته السابقة المتعلقة بنفس الموضوع والتي ألهبت مواقع التواصل الاجتماعي وأرعبت الجزائريين الذين لم يعد بمقدورهم اللجوء إلى جيوبهم.

تصريح الوزير جاء خلال لقاء له بالمنتخبين المحليين لولاية بجاية لمناقشة مسألة عرقلة توزيع الغاز الطبيعي وإيصاله إلى مختلف القرى والمداشر، وكان والي بجاية، أحمد معبد، في تدخله أمام الوزير، قال إن المطلب الرئيسي للمواطنين المحتجين والذين يلجأون دوما إلى غلق الطرقات يتعلق أساسا بالغاز الطبيعي، وبرر والي بجاية ضعف التغطية التي لم تكن تتعدى 16% لتبقى في حدود 42 %، مبررا ذلك، بظاهرة المعارضات التي يقوم بها المواطنون من ملاك الأراضي في أكثر من منطقة، والأغرب، قال الوالي، إن البعض من المعارضين يتمتع هو بالغاز ويحرم غيره من ذلك، كما هو الحال في دوائر أوقاس وشميني وتينبدار، حيث مواطنون فرادى يمنعون المقاولات من تمرير قنوات الغاز. وأوضح الوالي من جهة أخرى أنه بفضل الحوار والاستجابة العقلانية لبعض المطالب تمكن من إنهاء أزيد من 270 معارضة، وهو ما رفع خلال الأشهر الأخيرة نسبة التغطية إلى 52 %، ويأمل الوالي في تدخله أن ترفع بقية المعارضات لتبلغ نسبة التغطية عتبة 86 %، خاصة بالجهة الشرقية للولاية، حيث دوائر بأكملها منها خراطة ودرڤينة وملبو وسوق الإثنين محرومة من نعمة الغاز الطبيعي.