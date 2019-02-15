أحيا المغني الفرنسي إنريكو ماسياس، مساء أمس الخميس، حفلا فنيا في سينما "ميغاراما" بمدينة الدار البيضاء المغربية، في يوم "عيد الحب"، وسط دعوات للمقاطعة والاحتجاج على من وصفه ناشطون وأكاديميون مغاربة بأنه "مدافع عن الاحتلال الإسرائيلي وجيشه". وقد قامت منظمات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل بتنظيم وقفة احتجاجية، ورفعت شعارات منددة بالمغني المولود في الجزائر عام 1938.

على الرغم من دعوات أطلقتها منظمات مغربية داعمة للقضية الفلسطينية وبعض الشخصيات الثقافية البارزة، أحيا المغني الفرنسي الشهير إنريكو ماسياس مساء الخميس حفلا فنيا بمدينة الدار البيضاء، في المغرب.

وكان ماسياس قد أكد في مطلع فيفري أنه غير مبال بدعوات المقاطعة وأنه مصر على السفر إلى المغرب لإحياء حفل، مشيرا إلى أنه يغني من أجل الحب والسلام. وأفاد موقع "هسربيس" الإخباري الإلكتروني أن حناجر المحتجين قد "صدحت بالعديد من الشعارات" من قبيل "كلنا فداء فلسطين الصامدة" و"فلسطين أمانة والتطبيع خيانة".