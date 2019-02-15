بدا وزير السياحة والصناعات التقليدية، عبد القادر بن مسعود، غير مطلع على موطن الدوبارة التي تعد علامة مسجلة باسم منطقة بسكرة، إذ عند تفقده أشغال إعادة الاعتبار لنزل الزيبان ببسكرة عرضت عليه مجموعة من الأكلات التي تقدم لزبائن الفندق، ولما شاهد أكلة “الدوبارة” قال إنها من المسيلة، الأمر الذي أثار استغراب ودهشة من كان قريبا منه ولسان حالهم يقول: كان على وزير السياحة الاطلاع على خصوصيات وتراث كل منطقة حتى يتمكن من تمرير رسائل الترويج للفعل السياحي.