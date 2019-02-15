تجمع، نهاية الأسبوع الماضي، عشرات الأولياء والتلاميذ من سكان مشتة شعاب النوايل ببلدية أولاد إدريس شرق سوق أهراس عبر محيط المدرسة المغلقة منذ 3 سنوات في انتظار حضور لجنة من وزارة التربية، قامت بمعاينة وضعية بعض المؤسسات المتواجدة بتراب البلدية. لكن من سوء حظ التلاميذ، الذين أرهقهم التنقل مسافة 10 كلم للدراسة بمنطقة الفدان ومركز البلدية، لم تحضر اللجنة وتبخرت أحلامهم في فتح مدرستهم التي استفادت من عملية ترميم أولى لـ4 أقسام بمبلغ 150 مليون سنتيم، وعملية ثانية بـ300 مليون دون أن تفتح للتلاميذ، شأنها شأن مدرسة قصر لعطش المغلقة منذ إنجازها قبل 5 سنوات، حيث نهبت كل محتوياتها وأصبحت آيلة للانهيار. بعض أعضاء المجلس البلدي لم يستهجنوا عدم تفقد اللجنة الوزارية للمدرستين المهملتين قدر استهجانهم الموقف السلبي للمسؤولين الكبار في الولاية تجاه مثل هذه الوضعيات التي تسببت في تبديد المال العام ومعاناة سكان البلدية.