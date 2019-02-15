ستأخذ "الندوة الوطنية"، التي اقترحها الرئيس بوتفليقة في رسالة ترشحه، شكل جلسات دورية ترجح مصادر مطلعة أن تستمر ثلاثة أشهر، تنتهي بورقة طريق تخلص إلى إثراء الدستور "حتى يكون توافقيا".

تعهد بوتفليقة بـ"ضمانات" المشاركة في الندوة الوطنية الشاملة، حسبما جاء في "رسالته للأمة"، قصد تحقيق "توافق وطني وسياسي للحفاظ على المكاسب وتدعيم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية".

وسيعطي الرئيس، حسب مصادر قريبة منه، لـ"الندوة الوطنية الشاملة" "كامل الوقت حتى تحقق أهدافها، فلا يريدها لقاء روتينيا عاديا تجلس فيه الأطراف وتتحدث عن خواطر، إذ ستأخذ الندوة شكل جلسات دورية تتضمن ورشات خاصة بعناوين محددة تخص كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية والدولية، يعطي فيها كل طرف مشارك طرحه وأفكاره ومبادراته دون تحفظ".

ومن المرجح، تضيف مصادرنا، أن تنطلق الندوة بعد شهر رمضان المقبل، وقد اختير مبدئيا تاريخ 10 جوان 2019 لعقد الجلسة الأولى التي تحدد شكل الندوة وأبعادها مستقبلا وباتفاق بين كل الأطراف، فيما ترافق الجلسات ورشات متخصصة تذوب فيها كل الأطروحات مهما كان مصدرها حتى يتحقق التوافق السياسي والوطني، حسب منظور بوتفليقة الذي تضمنه إعلان الترشح.

وستخرج الندوة الوطنية بجلساتها وورشاتها بـ"ورقة توافقية"، حسب المصادر، تمهد لتعديل الدستور، وهذا ما عبر عنه بوتفليقة في إعلان الترشح الذي قال فيه: "فضلا عن إعداد أرضية سياسية واقتصادية واجتماعية، يمكن أن تقترح الندوة الوطنية أيضا إثراء عميقا للدستور، في ظل احترام أحكامه الـمتعلقة بالثوابت الوطنية والهوية الوطنية والطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة".

وصرح عبد المالك سلال، مدير حملة الرئيس المترشح، أول أمس، بأن بوتفليقة يتعهد "بالقيام بإصلاحات جذرية تسمح بالنهوض بالاقتصاد الوطني دون المساس بالجوانب الاجتماعية وبالمواطنين البسطاء، فيما ستكون هذه الإصلاحات نابعة من توافق وطني يشمل كل الأطراف بما فيها المعارضة".

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