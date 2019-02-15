نقل عناصر الحماية المدنية أمسية اليوم ببلدية أحنيف بشرق ولاية البويرة جثة شخص (45سنة) وجدت ملقاة بالقرب من مركز الردم التقني للنفايات إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية بمشدالة .



وحسب ما تحصلت عليه "الخبر" فإن الضحية تعود لشخص ينحدر من بلدية تازمالت بولاية بجاية وهو مسير لأحدى المحاجر بإقليم بلدية احنيف وأوضحت مصالح المديرية المحلية للحماية المدنية ،أن تدخل عناصر الحماية المدنية تم مساء أمس مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أية آثار للعنف على جسم الضحية. من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد أسباب الوفاة.