أعلنت السلطات التونسية أنها تبذل جهودا كبيرة للافراج عن 14 عاملا تونسيا خطفهم مسلحون في منطقة الزاوية قرب العاصمة طرابلس منذ امس الخميس .

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية التونسية الجمعة أنها " تتابع وضع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا والذين تعرضوا لعملية اختطاف صباح الخميس( أمس) من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية".



وأكد البيان أن "وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي تولى حال علمه بالحادثة التواصل مباشرة مع نظيره الليبي ( محمد الطاهر سيالة )للتأكيد على ضرورة العمل من أجل المحافظة على سلامة المحتجزين والتعجيل بالأفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين".



وذكر نفس المصدر ان القنصلية العامة التونسية بطرابلس ، تواصل اتصالاتها مع الجهات الليبية المختصة لإنهاء هذه الأزمة الجديدة.



وكانت مجموعة مسلحة قد اختطفت 14 عاملا تونسيا يعملون في مصفاة النفط في منطقة الزاوية الليبية ، واقتادتهم الى مكان مجهول، وطالبت باطلاق سراح سجين ليبي معتقل في تونس.



وبشكل مستمر يتعرض مواطنون تونسيون للاختطاف من قبل ميليشيات ليبية، بسبب مشاكل وخلافات تثيرها المجموعات الليبية مع تونس ، أو حال تعرض الجانب التونسي لليبيين داخل تونس.