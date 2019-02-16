أصيب تسعة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع مساء أمس الجمعة بإقليم بلدية وادي أرهيو( 50 كلم شرق غليزان) ، حسبما علم لدى الوحدة الرئيسية للحماية المدنية.

وأوضح ضابط المناوبة بذات الوحدة الملازم يوسف شايب الدور أن الحادث وقع في حدود الساعة الرابعة مساء على مستوى الطريق الوطني رقم 4 بالقرب من المدخل الغربي لبلدية وادي أرهيو نتيجة اصطدام سيارة نفعية بأخرى سياحية كانت مركونة.

ونجم عن الحادث إصابة تسعة أشخاص (14- 73 سنة) بجروح متفاوتة الخطورة تم نقلهم من طرف أعوان الحماية المدنية إلى المؤسسة العمومية الاستشفائية أحمد فرانسيس بوادي أرهيو. ومن جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة حيثيات هذا الحادث.