أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كان من المقرر إجراؤها اليوم السبت إلى الـ23 من الشهر الجاري بسبب "مشاكل لوجستية".

وقال محمود يعقوب رئيس اللجنة في تصريح للصحفيين قبل ساعات من الموعد الذي كان مقررا لفتح مراكز الاقتراع إنه لن يكون من الممكن إجراء الاقتراع اليوم كما كان مقررا وسيتم تأجيل الأمر إلى السبت المقبل، مضيفا أن "التأجيل كان ضروريا من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة". كما قرّرت اللجنة إرجاء انتخابات حكام الولايات والتي كانت مقررة في الثاني من مارس المقبل أسبوعا أيضا بحيث بات موعدها الجديد في التاسع من نفس الشهر.

وقد ندد الحزبان الرئيسيان في نيجيريا بشدّة بقرار اللجنة وحمّل كلّ منهما الآخر المسؤولية عن هذا القرار الذي جاء قبل ساعات فقط من الموعد المقرر لبدء الاقتراع. وطالب حزب "مؤتمر التقدميّين" الحاكم اللجنة بالتزام الحياد معرباً عن "خيبة أمله العميقة" من قرارها.. بينما أدان مرشح المعارضة أبو بكر عتيق القرار واصفا إياه بأنه "استفزازي".

ويواجه الرئيس الحالي للبلاد محمدو بخاري منافسة شديدة من مرشح المعارضة أبو بكر عتيق نائب الرئيس السابق ورجل الأعمال.