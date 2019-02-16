اعتذر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، للدولي الجزائري رياض محرز.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن غوارديولا قوله: "ابتعاد محرز عن تشكيل الفريق الأساسي، خطأ مني، فالأمر لا علاقة به"، وأنا حزين من أجله، لأنه يتدرب بكل جدية، كما أنَّه يمتلك قدرات وإمكانيات هائلة".

وقال مدرب السيتي: "لكن في الوقت الحالي الفريق يضم 5 مهاجمين بمستوى مميز، وسعيد بأدائهم، لكن لسوء الحظ، فأنا لم أمنح رياض محرز، معدل المشاركة في المباريات، الذي يستحق، لذا أعتذر له".