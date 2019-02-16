قال عبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابیة للمترشح عبد العزيز بوتفلیقة، اليوم السبت، أن الرئیس بوتفلیقة جاء بمشروع لاستكمال بناء الدولة الجزائرية.

وتحدث سلال في ندوة بمقر الاتحاد الوطني للفلاحین الجزائريین، في إطار جولات لحشد دعم المترشح بوتفليقة، عن الانجازات المحققة خلال فترة حكم الرئیس بوتفلیقة، سواء على المستوى السیاسي والاقتصادي والاجتماعي وغیرھا من المجالات.

وتابع مدير الحملة الانتخابیة لبوتفليقة، أن "الرئیس أعطى دفعا قويا لقطاع الفلاحة" وأن "بوتفلیقة ھو سند الفلاحین"، مضيفا أن "الإنتاج الفلاحي يعتبر من أھم مداخیل الإنتاج الوطني". وأكد سلال أن الرئیس بوتفلیقة جاء بمشروع لاستكمال بناء الدولة الجزائرية.