أعلن الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، أن الفلاحين التابعين للمنظمة "سيقومون بتنشيط حملة انتخابية جوارية لصالح عبد العزيز بوتفليقة" خلال الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 18 أفريل المقبل.

وأكد عليوي لدى استقباله لعبد المالك سلال مدير الحملة الانتخابية لعبد العزيز بوتفليقة بمقر الاتحاد، أن منظمته "ستشارك في الحملة الانتخابية للمجاهد بوتفليقة"، مضيفا أن الفلاحين التابعين للمنظمة سيقومون بتنشيط حملة جوارية"، من خلال عقد لقاءات مباشرة مع الفلاحين والمواطنين عبر مختلف جهات الوطن.

وأوضح أن اللقاءات والمهرجانات التي سينظمها الاتحاد "بإشراف من مدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة"، ستركز على "ذكر الإنجازات المحققة في القطاع الفلاحي خلال فترة حكم الرئيس بوتفليقة"، متعهدا بتبني خطاب انتخابي "يحترم كل الآراء وينأى عن شتم أي طرف".

وأكد عليوي، أن "دعم" الفلاحين الجزائريين للرئيس بوتفليقة خلال الاستحقاق المقبل، راجع إلى "دوره في تنمية القطاع الفلاحي من خلال مختلف البرامج الفلاحية التي سطرها، بالإضافة إلى تشريع عدة قوانين لحماية الأراضي الفلاحية".