اعتبر الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان، يوسف بن علوي، أن "الاحتلال الإسرائيلي" دولة من دول الشرق الأوسط.

وقال بن علوي، خلال مقابلة مع قناة "DW" الألمانية، اليوم السبت: "نحن منذ فترة نعتبر أن "الكيان الصهيوني" دولة من دول الشرق الأوسط وإن كانت "الدولة العبرية" في الوقت الحاضر لا تعطي هذا الأمر شيئا من الاهتمام".

وأضاف: "لكن أعتقد أنها "الكيان" ربما يتخوف من التبعات التي سوف تتحملها إذا أقرت بأنها دولة من دول الشرق الأوسط، مؤكدا ضرورة التقريب بين وجهات النظر الفلسطينية و"الصهيونية" من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.