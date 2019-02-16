أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة نفذتها أمس الجمعة في عدة ولايات منقبين عن الذهب ومهربين وحجزت أسلحة وذخيرة وتجهيزات التنقيب عن الذهب ومركبات ومواد مخدرة.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم السبت أنه في إطار محاربة التهريب و الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال عمليات متفرقة بتمنراست ، عين قزام، برج باجي مختارو جانت ، (39) منقبا عن الذهب وضبطت مسدسا رشاشا (01) من نوع كلاشنيكوف و مخزن(01) ذخيرة ، سيارتين(02) رباعية الدفع، شاحنتين(02) ، (18) مولدا كهربائيا و(18) مطرقة ضغط، (09) دراجات نارية و (03) أجهزة للكشف عن المعادن، (15) مضخة كهربائية، ((3.870 طن من المواد الغذائية و (26000 ) لتر من الوقود.

وفي نفس السياق أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني بأم البواقي، شخصين(02) على متن سيارة و حجزوا (5376) قرص مهلوس. فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بالنعامة و برج باجي مختار (05) أشخاص و حجزوا شاحنة (01) ، سيارة (01) سياحية وأكثر من (11000) وحدة من مختلف المشروبات.