تم طرد لاعب الوسط الهجومي الجزائري، رياض بودبّوز، اليوم السبت بالبطاقة الحمراء في أول ظهور له مع فريقه الجديد سلتا فيغو المنهزم بميدانه (1-4) أمام ليفانتي لحساب الجولة الـ 24 للبطولة الإسبانية لكرة القدم.

اللاعب الجزائري الذي أقحم أساسيا، تلقى بطاقة حمراء مباشرة بعد تدخل عنيف في بداية الشوط الثاني (د 49). هذه الهزيمة تترك نادي سلتا فيغو يقبع في المركز السادس عشر في الترتيب العام برصيد 24 نقطة، و بفارق نقطة واحدة فقط عن منطقة النزول.

اللاعب الجزائري (28 سنة) الذي لم يلعب كثيرا خلال مرحلة الذهاب، كان قد تنقل إلى سلتا فيغو على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع احقية الشراء.

وكان بودبّوز قد التحق بنادي بتيس إشبيلية خلال مرحلة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادما إليه من مونبيلي (فرنسا) بعقد يمتد لأربع سنوات، مكتفيا بـ 12 ظهورا في كل المنافسات.

وكان بودبّوز (25 مشاركة دولية مع الخضر/ هدفان) قد غادر البطولة الفرنسية عام 2017 بعد 9 مواسم لعب خلالها 301 مباراة، و سجل 45 هدفا وأعطى 53 تمريرة حاسمة، بعد أن حمل ألوان ناديي باستيا و سوشو.