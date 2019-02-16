اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم (حمس) عبد الرزاق مقري اليوم السبت بسكيكدة أن مشروع التوافق الوطني والإصلاح السياسي الذي تنادي به تشكيلته السياسية "يبقى الحل الوحيد لإخراج الجزائر من أزمتها".

وأضاف مقري خلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة عيسات إيدير بوسط المدينة أن "إنقاذ الجزائر من شبح الإفلاس الذي يهددها لن يتم إلا بالتوافق السياسي"، مشيرا في ذات السياق إلى أن ترشحه لرئاسيات 18 أفريل 2019 جاء بعد عرض هذا المشروع على عديد الأحزاب دون الحصول على رد بالموافقة لتبني المشروع.

وأكد رئيس حركة مجتمع السلم أن في حال فوزه في الاستحقاق الرئاسي المقبل سيسعى شخصيا لتطبيق التوافق الوطني "لإخراج الجزائر من أزمتها"، مضيفا "يجب وضع اليد في اليد خلال الخمس سنوات المقبلة و نسيان الصراع المحموم على السلطة، قبل أن يشير إلى أن ترشحه لهذه الانتخابات هدفه "جمع شمل الجزائريين".

واعتبر مقري أن بعد 2019 "لا يمكن لأي أحد أن يقف في وجه المشاكل التي تتخبط فيها الجزائر وحلها وحده" ما يفرض تبني مشروع التوافق الوطني ووضع مصلحة البلاد قبل كل شيء والحرص على المصلحة العامة.

وأضاف في ذات السياق أن بحلول 2021 "سينفذ احتياطي الصرف وعلى الشعب أن يعي خطورة الوضع" قبل أن يؤكد أن الجزائر تملك خيرات كثيرة وإمكانات كبيرة باستطاعتها، إخراج البلاد من الأزمة إذا تم لم الشمل.