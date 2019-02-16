بعث رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة برقية تهنئة إلى نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بمناسبة الذكرى ال30 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، جدد له فيها تمسك الجزائر ببناء هذا الاتحاد باعتباره "خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا".

وجاء في برقية رئيس الجمهورية :" يطيب لي، بمناسبة حلول الذكرى الثلاثين لتأسيس اتحاد المغرب العربي، أن أتوجه إليكم, باسم الجزائر شعبا وحكومة وأصالة عن نفسي، بخالص التهاني وصادق التمنيات, سائلا المولى تبارك وتعالى أن يسبغ عليكم موفور الصحة والهناء، ويحقق للشعب الموريتاني الشقيق اطراد النجاح والتقدم والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة".

وأضاف بان "تخليد هذه الذكرى العزيزة سانحة نستحضر فيها ما يجمع الشعوب المغاربية من وشائج عريقة وأواصر الأخوة والتضامن وحسن الجوار, وما يوحدها من أسس حضارية عمادها اللغة والدين والمصير المشترك، وهي محطة تستدعي الوقوف على مسيرة الإتحاد وتقييمها بصفة شاملة وموضوعية، بغية مراجعة منظومة العمل القائمة وتطويرها لمواكبة المستجدات الراهنة، حتى يصبح الإتحاد المغاربي تجمعا حاضرا فاعلا في محيطه الإقليمي والدولي".

وجدد الرئيس بوتفليقة في برقيته "تمسك الجزائر الثابت ببناء اتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا، وحرصها على النهوض بمؤسساته وتنشيط هياكله, بما يمكن دولنا من الذود عن مصالحها المشتركة وكسب التحديات الماثلة، والاستجابة لطموحات وتطلعات كل الشعوب المغاربية التواقة إلى المزيد من الوحدة والتكامل والاندماج".