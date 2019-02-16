حافظ نجم مقرة على كرسي الصدارة إثر عودته اليوم السبت بالتعادل من ميدان سريع غليزان (1-1)، مستفيدا من تعثر ملاحقه وداد تلمسان أمام ضيفه مولودية العلمة (2-2)، أمس الجمعة، في حين بقيت وضعية في فرق مؤخرة جدول الترتيب على حالها، عقب اختتام مباريات الجولة الـ 22 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي جرت أيام الثلاثاء، الجمعة والسبت.

وانتهت المواجهة المهمة بين سريع غليزان ونجم مقرة، الذي نصب نفسه "الحصان الأسود" لبطولة المحترف الثاني بنتيجة التعادل الإيجابي (1-1)، حيث افتتح أصحاب الأرض باب التهديف في الدقيقة (35) بواسطة المهاجم المخضرم محمد دراق، لكن مدافع الضيوف محمد وكريف عدل الكفة في قبل فترة الراحة بين الشوطين. ليعود النجم بنقطة ثمينة تعزز صدارته في سلم الترتيب ليتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق الصعود، بينما استقر السريع في الصف السادس (34 ن).

وفي مقابلات يوم الجمعة، فرض فريق مولودية العلمة التعادل (2-2)، على مضيفه وداد تلمسان، بملعب العقيد لطفي، في قمة مباريات هذه الجولة، التي عرفت تنافسا شديدا بين الفريقين.

وعلى ضوء هذه النتيجة، انفرد وداد تلمسان بمركز الوصافة (38 ن)، بفارق نقطتين عن المتصدر نجم مقرة، بينما ضيعت مولودية العلمة فرصة الصعود فوق المنصة, لتتراجع إلى الصف الخامس (36 ن).

وأوقف اتحاد بسكرة سلسلة النتائج الإيجابية لفريق شبيبة بجاية (1-0)، بعد حصد "البجاوية" لخمس انتصارات متتالية بقيادة المدرب التونسي معز بوعكاز. وبهذا التحق الاتحاد بالصف الثالث (37 ن) مناصفة مع أولمبي الشلف، أما الشبيبة فتحتل المركز السابع (33 ن).

وافتك أمل بوسعادة فوزا مهما في الرمق الأخير من اللقاء على حساب ضيفه مولودية سعيدة (1-0), بفضل هدف بعلي (د 90+6)، ليصعد الأمل إلى الصف الثامن (31 ن)، بالمقابل لم يخدم هذا التعثر شؤون "السعيدية" المتواجدين في المركز الـ 12 (23 ن)، عن بعد نقطتين فقط عن الثلاثي المهدد بالنزول.

وبالرغم من كسب للنقاط الثلاث على ضيفه شبيبة سكيكدة (1-0)، يبقى رائد القبة ثاني المهددين بالسقوط (الـ15/ 20 ن)، بسبب النتائج الإيجابية لمنافسيه في الصراع من أجل البقاء. وتتمركز شبيبة سكيكدة في الصف العاشر (29 ن).

نفس الوضعية بالنسبة لجمعية وهران التي تغلبت بميدانها على ترجي مستغانم بنتيجة عريضة (5-1)، لكنها تبقى في الصف الـ 14 (21 ن) كأول المهددين بالسقوط، في حين يتواجد الترجي في المركز الـ 11 (27 ن).

وانتهت مواجهة اتحاد عنابة مع ضيفه اتحاد الحراش بالتعادل السلبي (0-0), نتيجة تبقي أبناء "بونة" في المرتبة الثامنة (31 ن), في حين عاد "الحراشية" بنقطة ثمينة في صراعهم لضمان البقاء (الـ 13 / 22 ن).

وكان أولمبي الشلف في افتتاح هذه الجولة، الثلاثاء الفارط قد تفوق على ضيفه اتحاد البليدة المتجه بثبات نحو قسم الهواة، بواقع (1-0)، ما سمح لأشبال المدرب سمير زاوي بالعودة إلى الصف الثالث (37 ن) بمعية اتحاد بسكرة.