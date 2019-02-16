أفرج عن الشاب إبراهيم لعلامي الذي قاد مسيرة ضد العهدة الخامسة، يوم الجمعة الماضي، بمدينة برج بوعريريج، بعد أن اعتقلته الشرطة ليوم واحد، وفق ما أفادت مصادر "الخبر".

وأثار خبر الاعتقال تنديدا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تداولوا فيديوهات الشاب في المسيرة التي قادها رافعا شعارات ضد استمرار الرئيس بوتفليقة في الحكم.

ونددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ببرج بوعريريج بتوقيف الشاب إبراهيم لعلامي، وطالبت، في بيان لها، السلطات المحلية باحترام التزاماتها بالدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية التي تحمي حرية التعبير والتظاهر السلمي. ووصفت الرابطة اعتقال الشاب بـ"التعسفي" لمجرد إبدائه رأيه وأعلنت عن استعدادها للمشاركة في أي مجهود قانوني أو إنساني لحل المشكل.

وفي اتصال بالأستاذ حماش توفيق، رئيس فرع الرابطة، أوضح أن الشاب كان موقوفا لدى الأمن، وتناسب ذلك مع عطلة الأسبوع، لذلك لا تعرف طبيعة التهم الموجهة له. وأعرب عدة محامين عن استعدادهم للدفاع عن الموقوف حال تقديمه لوكيل الجمهورية يوم الأحد.