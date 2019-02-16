تغلب فريق شبيبة الساورة على ضيفه دفاع تاجنانت بنتيجة (2-0)، سهرة اليوم السبت بملعب 20 أوت ببشار، لحساب الجولة الـ 22 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وسجل هدفا اللقاء، كل من التانزاني أوليميونغ (د 84) والبديل بكبوكة (د 90+2) "لفائدة نسور بشار". للإشارة لعبت تشكيلة تاجنانت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة (38)، إثر طرد المهاجم أسامة عقار بالبطاقة الحمراء من طرف الحكم.

وعلى ضوء هذه النتيجة ارتقت شبيبة الساورة إلى الصف السادس رفقة وفاق سطيف (30 ن)، بالمقابل يبقى دفاع تاجنانت ضمن منطقة المهددين بالسقوط، في المركز الـ 14 برصيد 21 نقطة.

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 45 22

2. شبيبة القبائل 37 22

3. نادي بارادو 36 22

4. مولودية الجزائر 32 20

--. شباب قسنطينة 32 21

6. شبيبة الساورة 30 20

--. وفاق سطيف 30 21

8. نصر حسين داي 27 20

9. مولودية وهران 24 21

10. أ. برج بوعريريج 23 21

--. جمعية عين مليلة 23 22

12. شباب بلوزداد 22 21

--. أولمبي المدية 22 22

14. دفاع تاجنانت 21 21

--. مولودية بجاية 21 21

16. اتحاد بلعباس 19 21