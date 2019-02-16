حقق نادي مانشستر سيتي فوزًا سهلًا نيو بورت كاونتي بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن مباريات الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.

أحرز أهداف مانشستر سيتي ساني وفيل فودين (هدفين) ورياض محرز، بينما جاء هدف نيو بورت عن طريق آموند، ليصعد السيتي إلى دور ربع النهائي لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء هدف الدولي الجزائري في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدلً الضائع، حيث تمكن من إحراز الهدف الرابع من الجهة اليسرى بتسديدة قوية، بعد تمريرة من ستونز خلف المدافعين، ليعلن الحكم بعد ذلك نهاية المباراة.