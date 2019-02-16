يعكف غطاسون من الوحدة البحرية للحماية المدنية لوهران على البحث على غطاس فقد أثناء ممارسته الصيد في أعماق البحر على مستوى ميناء أرزيو، حسبما علم اليوم السبت لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد فقد هذا الغطاس البالغ من العمر 29 سنة في ليلة الجمعة إلى السبت ولم يتم العثور عليه بعد، حسبما أوضح رئيس الوحدة البحرية للحماية المدنية لوهران الملازم بن عطية، مشيرا إلى أن الظروف المناخية لم تكن ملائمة للصيد تحت الماء خلال خروج هذا الشاب إلى البحر.

وقد تنقل والي وهران مولود شريفي إلى ميناء أرزيو للوقوف على تقدم عملية البحث. وقد وجه تعليمات من أجل تكثيف الأبحاث، داعيا الغطاسين المتطوعين إلى الالتحاق بفريق البحث.

للتذكير فقد هلك المصور الصحفي كريم بن حليمة بعدما فقد في البحر في أواخر شهر يناير المنصرم أثناء ممارسة هواية الصيد. وقد تم العثور على جثته بعد 14 يوما من الأبحاث المكثفة التي سخرت لها إمكانيات هامة.