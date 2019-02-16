طالبت مؤسسات تتعامل مع شركة الأشغال الفنية للجسور “صيرور” الكائن مقرها بمدينة تلمسان، بضرورة تسديد الديون الموجودة على عاتقها، خاصة وأن شركة “صيرور” تنفّذ الأشغال في الكثير من المشاريع وتتلقى أموالها تبعا لذلك، في حين تبقى المؤسسات التي تزوّدها بمواد الأشغال، كالخشب وغيرها، تنتظر ولعدة أشهر أن تتحصل على مستحقاتها، بالرغم من الاتصالات المتعددة مع أمين مالها، في حين يختفي المدير العام عن الأنظار كلما أرادوا ملاقاته للحديث عن ديونهم، وتخشى هذا المؤسسات أن تعلن عن إفلاسها بسبب ديونها الكثيرة على هذه الشركة.