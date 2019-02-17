لقي شابين في العقد الثالث من العمر حتفهما مساء أمس في حادث سقوط بالمظلة وارتطامهما بالأرض بمنطقة تيزي جعبوب ببلدية آيت لعزيز شمال ولاية البويرة.

حسب أفادت به مصادر "الخبر" فإن الضحيتين تنحدران من العاصمة قدما رفقة زملاء لهم لممارسة هواية القفز في الهواء بالمظلات ، غير أنه ومع هبوب رياح لم يتمكنا بالتحكم الجيد ما جعلهما يسقطان ويرتطمان بالأرض ليفارق أحدهم الحياة ويلتحق به زميله صباح اليوم بمستشفى الأخضرية.

هذا وقد تدخلت وحدة الحماية المدنية لتحويل المصابين لمستشفى الاخضرية في حين تم فتح تحقيق من طرف مصالح الأمن.