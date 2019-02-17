كشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، تفاصيل جديدة بشأن العلاقات مع السعودية والإمارات، وسبب استدعاء سفيري المغرب من الدولتين.

و قال بوريطة، أن "استدعاء الدبلوماسيين المعنيين إلى المغرب لم يكن بسبب ما أثير في وسائل الإعلام، وإنما من أجل المشاركة في اجتماعات لها ارتباط بما تعرفه منطقة الشرق الأوسط من تحولات يقر العالم بوجودها"، وذلك وفقا لموقع "هيسبريس" المغربي.

وقال بوريطة، على هامش جلسة مباحثات رسمية جمعته مع نظيره الإسباني جوزيب بوريل، أن "كل الأخبار التي رافقت الموضوع لم تكن مضبوطة، وغير صحيحة"، موضحا أن السفيرين كانا في المغرب لحضور اجتماعات، وقد عادا إلى عملهما بعد انتهاء تلك الاجتماعات.