يبدو أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يضع مسألة شراء فريق مانشستر يونايتد على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، إذ يأمل أن يصبح المالك الجديد للنادي بداية من الموسم المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية بريطانية، أن إعادة تسليط الضوء على الموضوع يأتي من تردد ملاك النادي عائلة غليزرز الأميركية (التي تملك فريق "الشياطين الحمر") على الرياض، وقضاء وقت طويل هناك في المدة الأخيرة.

ويحاول محمد بن سلمان جاهدا إقناع الملاك ببيع النادي -الذين يرفضون حتى الآن بيع الفريق بحسب تقارير في أولد ترافورد- برفع قيمة العرض إلى مبلغ خيالي يصل 4.9 مليارات دولار.

واشترت العائلة الأميركية النادي قبل 14 عاما بنحو مليار دولار، لكنها أثقلت كاهل النادي بديون ثقيلة، ورغم هذا فإنها في حال بيع النادي فإنها ستحقق أرباحا ضخمة تبلغ 3.9 مليارات دولار.

يذكر أن صحيفة "صن سبورت" كشفت للمرة الأولى العرض السعودي لشراء "المانيو" في أكتوبر الماضي، ولكن بعد جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي واتهام بن سلمان بإعطائه الأمر بتنفيذها والأزمة الدبلوماسية التي خلفتها هذه الجريمة جمّدت العرض والتفاوض حوله.

وتقول الصحيفة البريطانية إن "العرض السعودي الخيالي" يتوقف على قدرة المدرب أولي غونار سولسكاير في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، لأن عدم التأهل للمسابقة القارية الأم سيعني مباشرة تراجع القيمة السوقية للنادي العريق.

وطرحت "صن سبورت" مسألة منع السعودية بث قناة "بي إن سبورتس" صاحبة الحقوق الحصرية لبث البريميرليغ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحدث عن قناة "بي آوت كيو" ومركزها السعودية والتي تقرصن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز وتبثها بشكل غير قانوني.