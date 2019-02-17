اعتمدت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، استراتيجية توظيف تمتد إلى غاية 2022، والذي يضم مخططا يتضمن توظيف أزيد من 62 ألفا و736 عامل في القطاع، يشمل الأطباء الأخصائيين الممرضين وكذا الأعوان الإداريين.

سيتم توظيف 10 آلاف و623 طبيبا أخصائيا وفقا للمراكز الاستشفائية الجامعية التي يزاولون على مستواها تكوينهم في تخصص الطب في السنوات الخمس، أما الأعوان شبه الطبيين، فقدر عددهم بـ45 ألفا و441 عون.

وستكون عمليات التوظيف التي سيعرفها القطاع، كفيلة بتوفير اليد العاملة المتخصصة في مناطق الجنوب والهضاب العليا، التي تشهد نقصا حادا من حيث الموارد البشرية.