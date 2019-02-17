أكد أحمد مجاهد المتحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم، إن اللجنة المنظمة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 استقرت على استبعاد ملعب السلام بسبب أرضيته وتصميمه بالإضافة إلى كونه يستضيف مباريات أكثر من فريق مثل الأهلي والإنتاج الحربي.

وأشار مجاهد إلى أن اتحاد الكرة قدم في البداية 8 ملاعب لاستضافة البطولة، وتم الاستقرار على 6 ملاعب بشكل نهائي وتم استبعاد ملعب السلام واستبداله بملعب الدفاع الجوي.

وأضاف إن الملاعب الستة هي القاهرة الدولي والدفاع الجوي، والإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد.

وكشف مجاهد أنه تم تحديد يوم 12 أفريل المقبل موعدا لقرعة كأس الأمم الإفريقية حيث ستقام على سفح الأهرامات.