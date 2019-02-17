أفادت مصادر اعلامية فرنسية، أن محتجو حركة السترات الصفراء يواصلون مظاهراتهم للأسبوع الرابع عشر على التوالي في مختلف مدن فرنسا، اليوم الأحد، احتجاجا على السياسات الاجتماعية والضريبية لحكومة الرئيس ايمانويل ماكرون والمطالبة باستقالته وتنديدا أيضا بعنف الشرطة الفرنسية.

وقالت وكالة الأنباء، فرانس برس، أن محتجي السترات الصفراء يريدون التحرك في جميع أنحاء فرنسا اليوم وغدا بوسائل وشعارات مختلفة في بعض الأحيان، مشيرة إلى أن "التعبئة ستستمر" في باريس، طوال نهاية الأسبوع لإحياء ذكرى مرور ثلاثة أشهر على بدء المظاهرات كما أطلقت دعوة على موقع فيسبوك تشهد متابعة واسعة "لتحركات عصيان" وإغلاق ساحة النجمة لأطول مدة ممكنة.

وسبق أن قمعت قوات الأمن احتجاجات الفرنسيين الشعبية باستخدام الغازات المسيلة للدموع والعربات المدرعة وسط باريس ومدن فرنسية أخرى وتم نشر نحو 80 ألف شرطي في مختلف المناطق الفرنسية لقمع الاحتجاجات المناهضة لماكرون.