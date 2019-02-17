أظهرت نتائج دراسات عديدة أن تناول الشوكولاطة بصورة دورية منتظمة يقلل من احتمال الإصابة باضطرابات القلب المختلفة.

ونشرت مجلة القلب الأمريكية (American Heart Journal) مقالا عن فوائد الشوكولاطة في تعزيز صحة القلب.

وأثبت أخصائيو أمراض القلب، أن تناول 28 غراما من الشوكولاطة في الأسبوع، يخفض من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة 18%. كما أثبت الأخصائيون وجود علاقة بين تناول الشوكولاطة بصورة منتظمة وانخفاض احتمال الإصابة بالرجفان الأذيني الذي يتميز بعدم انتظام ضربات القلب.

ويشير أحد الأخصائيين إلى أن الحديث يدور بالدرجة الأولى عن الشوكولاطة المحتوية على ما لا يقل عن 70% كاكاو. وبفضل خصائص الكاكاو المضادة للأكسدة واحتواء الشوكولاطة على نسبة عالية من المغنيسيوم، فإنها تحسن عمل الأوعية الدموية وتخفض من الالتهابات، وتساعد منظومة المناعة على تنظيم تكون الصفائح الدموية.