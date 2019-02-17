تنتج حفر الوجه إجمالاً من الظهور المتكرر لحب الشباب والبثور، لاسيما إذا عمدت إلى العبث بها وإزالتها برؤوس أصابعك، مما يؤدي إلى تراكم الأوساخ والجراثيم التي تؤذي البشرة وتصيبها بالالتهابات. ولتتخلص من مشكلة حفر الوجه، سنقدم لك في ما يلي وصفات طبيعية سريعة ستمنحك بشرة صافية خالية من الشوائب:

وصفة زيت جنين القمح

دلكي بشرة وجهك بزيت جنين القمح يوميا، ولمدة 10 دقائق، بحركات دائرية هادئة، وذلك كي يتغلغل داخل أعماق البشرة ويعمل على ترميم خلايا البشرة، لاسيما أنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات، التي تجعله مثاليا في معالجة مشكلة حفر الوجه.

وصفة صابونة الكبريت

قومي بغسل بشرتك وجهك مرة يوميا بصابونة الكبريت، وتشطفيها بالماء الفاتر بعدها. بحيث تعمل هذه الصابونة على تنظيف البشرة من البكتيريا، وتمنع التهاب حب الشباب، وتعالج حفر الوجه بفعالية.

وصفة النشاء وماء الورد

اخلطي نصف ملعقة كبيرة من النشاء مع ملعقتين كبيرتين من ماء الورد. من ثم، ضعي المكونات في وعاء على نار هادئة واتركيها إلى أن تصبح خليطاً متماسكاً. عندها، أزيلي الخليط عن النار، وحين يبرد طبقيه على بشرة وجهك، مع التشديد على أماكن حفر الوجه، واتركيه مدة 20 دقيقة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم وشطفي بالماء الدافئ.