حلت، اليوم، لجنة تحقيق من وزارة الصحة و السكان عالية المستوى تتكون من 04 محققين للتحقيق في أسباب تأخر انجاز واستلام أربع مستشفيات كبرى تقع ببلديات ولاية البويرة على غرار مستشفى برج أخريص وسور الغزلان بجنوب الولاية ومشدالة وعين بسام ومستشفى الأم والطفولة بالبويرة والتي انطلقت بها الأشغال بنسب مختلفة منذ سنة 2014 ولا تزال متوقفة. حيث هز هذا التأخر السكان ما جعلهم ينضمون احتجاجات للمطالبة للإسراع في إنهاء الأشغال بها.

ذات اللجنة انتقلت إلى مقر المشاريع رفقة مديرة الصحة بولاية البويرة غانم الهام وتحادثت الأطراف حول المسألة و اتضح أن الإشكال الأكبر يمكن في التمويل المالي إضافة إلى بعض العراقيل الإدارية التي تلقاها المكلفون الإنجاز، كما اطلعت اللجنة على التأخر الفادح والمقدر بأكثر من سنة.

"الخبر" وحسب ما تحصلت عليه من والي ولاية البويرة مصطفى لمالي فإنه سيجتمع مع اللجنة فور الانتهاء من التحقيق وسيقف على العقبات التي حالت دون تسلم المشاريع في أوقاتها.