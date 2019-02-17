أسدل مؤتمر ميونخ للأمن الستار على دورته الـ55، والتي استمرت لثلاثة أيام، فيما أكد القائمون عليه أن الدورة القادمة ستكون في 14 فيفري 2020.

وجاء في سلسلة من التغريدات على الموقع الرسمي للمؤتمر في "تويتر"، أن "أعمال المؤتمر تمت بنجاح كبير".

وتقدم المنظمون للمؤتمر بالشكر لقوات الأمن في المدينة وكذلك لسكان ميونخ، على جهودهم من أجل إنجاح الفعالية التي استمرت 3 أيام، وحضرها قادة وزعماء ومسؤولون من مختلف بقاع العالم.

من جانبه، أكد رئيس المؤتمر وولفغانغ إيشنغر، أن القمة المقبلة ستكون في 14 شباط عام 2020، وقال: "في العام المقبل ستبدأ القمة أعمالها مبكرا".