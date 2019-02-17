خرج الآلاف من النشطاء والمتضامنين مع ما يعرف "بحراك الريف" شمال المغرب في مسيرة احتجاجية حاشدة بالعاصمة البلجيكية بروكسيل إستجابة لدعوة "لجنة بروكسيل لدعم الحراك الشعبي بالريف"، لمساندة الحراك والمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف ولفت الانتباه للحالة الصحية المزرية للمعتقلين.

وذكر موقع "أخبار الريف"، اليوم الأحد، أن المتظاهرين حملوا أعلام ريفية وصورا لمعتقلي "حراك الريف"، بينما رفع آخرون لافتات مساندة للحراك وأخرى مطالبة بإطلاقِ أيقونة الحراك، ناصر الزفزافي ورفاقه، المدان ابتدائيا بعشرين سنة سجنا نافذا.

وهتف المتظاهرون الذين توافدوا على "ساحة العرش" في بروكسيل بشعارات من قبيل "كلنا الزفزافي" و"الشعب يريد سراح المعتقل" و"هي كلمة واحدة .. هاد الدولة فاسدة"، بينما عرفت المسيرة مشاركة بلجيكيين أيضا، وردد آخرون شعارات وهم يحملون أعلاما ريفية وصورا للزعيم الريفي عبد الكريم الخطابي.

وكان قائد حراك الريف المعتقل بسجن "عكاشة" بالدار البيضاء في المغرب، ناصر الزفزافي، قد دعا من داخل زنزانته إلى تنظيم مسيرة حاشدة تضامنا مع المرأة الريفية، بالعاصمة البلجيكية بروكسيل في هذا اليوم.

وطالب الزفزافي في رسالة عبر والده، بجعل المسيرة المذكورة "أضخم وأقوى مسيرة من حيث العدد والأرقى شكلا، وذلك من أجل رد الاعتبار للمرأة الريفية تحت شعار المرأة الريفية خط أحمر".