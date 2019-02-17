تنظم الجمعية العامة للبنوك و المؤسسات المالية يوما إعلاميا حول عصرنة البنوك يوم الثلاثاء المقبل تحت شعار "انجازات و أفاق" بهدف التعريف بالتطور الذي عرفه القطاع المصرفي, حسبما أفاد به اليوم الأحد بيان لجمعية البنوك.

و أوضح البيان أن هذا اليوم الإعلامي الذي ينظم تحت رعاية وزير المالية، عبد الرحمن راوية و بحضور محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، يعتبر "مناسبة للتعريف بالتطور الذي شهده القطاع المصرفي وأيضا فرصة لا براز الانجازات المسجلة فيما يخص عصرنة القطاع ".

و سيتم خلال هذا اللقاء مناقشة عدة مواضيع من طرف مسؤولي البنوك و الخبراء والتي تتمحور حول إصلاحات القطاع المصرفي لمواجهة التحديات الاقتصادية و تنويع عروض التمويل كعامل للتطور و النمو إضافة إلى الأنظمة الإعلامية كقاعدة لاستراتيجيات عصرنة القطاع المصرفي.

كما سيتم التطرق بهذه المناسبة إلى موضوع البنوك في مواجهة تحدي اليوم من اجل الشمولية المالية.

و سيحضر اللقاء متعاملين اقتصاديين و ممثلين عن مختلف منظمات أرباب العمل وعالم الإعلام و الاتصال إلى جانب عدد من الخبراء، حسبما جاء في بيان الجمعية العامة للبنوك و المؤسسات المالية.