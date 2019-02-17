كشف مصدر عليم لـ"الخبر" أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيير الذهب فس تبسة القت القبض على المشتبه فيه بجريمة حرق وقتل سيدة وتوأم طفلين مع إيهام جهات التحقيق بأنها حادثة انفجار مدفاة.

وكانت مصالح الحماية المدنية فرقة أعوان المركز المتقدم بالحمامات قد تنقلت صباح أمس لإخماد حريق اندلع بغرفة جراء انفجار المدفأة، أثناء لعب الأطفال بكرة القدم بقرب المدفأة و تسبب الحريق في إصابة طفلين توأم " 13 سنة " بحروق من الدرجة الثانية وسيدة وصفت حالتها الصحية بالمعقدة بعدما تعرضت لحروق في كامل جسدها ليأمر الفريق الطبي بوضع الطفلين تحت العناية المركزة في العيادة الجراحية عالية صالح والأمر فورا بنقل السيدة إلى قسم الحروق بالمستشفى الجامعي ابن سينا في عنابة، غير أنها فارقت الحياة في طريقها إلى هذه المؤسسة الإستشفائية.

وبحسب ما توفر لدينا من معلومات، فإن الحادثة تحيط بها ظروف غامضة حول الخلفيات وتضارب في التصريحات، ما دفع وكيل الجمهورية بفتح تحقيق لرفع اللبس وتحديد المسؤوليات، سيما وأن المنزل تقطنه ثلاث عائلات على علاقة قرابة من الدرجة الأولى إلى أن تم توقيف المشتبه فيه من ضمن سكان نفس المنزل من طرف الدرك الوطني والذي حاول لحظة إلقاء القبض عليه الانتحار حرقا بالبنزين .