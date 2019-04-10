كرمت فرقة الجمارك بولاية الطارف، أول أمس، الضابط مفتش الفحص، بورنان رمضان، جزاء قيامه بمهامه القانونية، بالتفطن ومنع رجل الأعمال علي حداد من مغادرة التراب الوطني عبر المعبر البري الحدودي الشرقي أم الطبول فجر يوم الأحد من الأسبوع الماضي، حيث كان علي حداد يحاول السفر برا إلى تونس دون أن يجلب إليه الانتباه. للإشارة، فقد راجت أخبار بعد ذلك تتحدث عن توقيف هذا الجمركي عن العمل بسبب كشفه محاولة عبور حداد، وهو الأمر الذي كذبته المديرية العامة للجمارك مباشرة بعد تداول الخبر على منصات التواصل الاجتماعي.