عبّر عدد من الزملاء في التلفزيون الجزائري عن عظيم استيائهم من بعض الوجوه التي تدّعي انتسابها للإعلام، التي كانت إلى وقت قريب من المدافعين بشراسة عن “الخامسة” واليوم تعلن زعامتها لموجة المطالبة بالتطهير والتغيير وتركب قارب الحراك الشعبي، والأكثر من ذلك راح “أكلة الكاشير” يطعنون في زملائهم الذين قرروا الانخراط في مسيرات الجمعة وليس الاحتجاج أمام مقر مؤسسة التلفزيون الجزائري بعيدا عن الأضواء. ومن “أكلة الكاشير” هؤلاء من “تخم” من “التشحام” في عديد المهرجانات التي كان يرأسها حمراوي حبيب شوقي مثلا، وصفقات أخرى “تفوح” منها روائح غير زكية. ولله في خلقه شؤون.