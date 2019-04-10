18:40 أصدرت مجموعة من مناضلين قدامى في الأفافاس يتقدمهم سعيد خليل و ناصر حداد و إطارات و مثقفين وجامعيين بولاية تيزي وزو بيانا تلقت "الخبر " نسخة منه وصفوا من خلاله تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة على إنه " إعتداء غير مسبوق أرتكب إزاء ملايين من الجزائريين '' و أن ذالك " يترجم رغبة ڤايد صالح للوقوف إلى جانب بقايا النظام و يعرض الجيش ليكون وجها لوجه مع الشارع و يضع بالتالي البلاد في أفاق مشكوكة ". إستهل محررو هذه الوثيقة حديثهم بالتطرق إلى أخر تطورات التي شهدتها الساحة السياسية المتمثلة في تنصيب عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة حيث جاء فيها "عبد القادر بن صالح و معاذ بوشارب المحاطون بأتباعهم ، رمز الغش و الفساد، ارتكبوا اعتداء غير مسبوق أرتكب على ملايين من الشعب الجزائري الذين منذ 22 فيفري يطالبون بتفكيك النظام .بعملية السلب هذه يكونوا قد استنفذوا الإهابة الإنسانية . في الحقيقة إن تنصيب بن صالح على رأس الدولة و تأكيد حكومة بدوي الذين سيشرفون بعد 90 يوما على تنظيم الإنتخابات الرئاسية يترجم بكل وضوح رغبة ڤايد صالح تحمل وقوفه إلى جانب بقايا النظام و يعرض الجيش لمواجهة وجها للوجه مع الشارع و يضع بالتالي البلاد في أفاق مشكوكة " أضاف محررو البيان نفسه " إن اختيار جر الجيش، الذي هو أصلا جيش وطني شعبي، يجب أن نذكره كلما كان الأمر ضروري، إلى الساحة السياسية من خلال وضعه في خدمة أوليغارشية سياسية مالية ذات أصول مافياوية مغامرة خطيرة تهدد القضاء على الدولة الوطنية و انهيار البلاد ". كما جاء في الوثيقة هذه " إن الذين يسعون لإيجاد تراضي بإسم توافق افتراضي إيديولوجي و الذين يحذوهم الطموح و الانتقام على التاريخ ليكونوا بالتالي مخفيي لمشروع سرقة مقترفة ضد إرادة شعب بأكمله سيحملون علامة الخيانة في حق الشعب الجزائري مناضل من أجل استقلاله. ملايين من الجزائريين و الجزائريات يقودون ثورة فريدة من نوعها في تاريخ الإنسانية يعلمون أن موازين القوى السياسية في صالحه. فهم يعلمون أيضا أن الشعب العازم لا يحتاج شيء أخر غير التجنيد و وضوح مشروعه لتجسيده. قوته الشرعية تفرض نفسها على الجميع كمصدر و خاتمة مصيره." .و في ختام بيانهم جاء فيه"نحن الموقعون على هذا البيان ندعو الجزائريات و الجزائريين للبقاء مجندين بكثافة و بطريقة سلمية من خلال تنظيم وقفات احتجاجية بشوارع المدن و القرى إلى غاية تحقيق مشروع إعادة البناء الوطني.

18:30 أقدم عمال و موظفو قطاع التربية بميلة على شن إضراب شمل كل الأطوار التعليمية استجابة لنداء التكتل النقابي، و قد بلغت نسبة الاستجابة للإضراب حسب منسقي التكتل أكثر من 70 بالمائة، حيث شلت الدراسة كلية في العديد من المؤسسات التربوية في حين سجلت نسب استجابة متفاوتة من مؤسسة لأخرى. و بمديرية التعمير و البناء استجاب عمال و موظفو القطاع لنداء نقاباتهم و شنوا إضرابا عن العمل ، حيث تجمعوا أمام مقر مديرية البناء و السكن في سابقة هي الأولى من نوعها ، و قدبلغت نسبة الاستجابة حسب بعض المصادر 85 بالمائة .و قد رفع المضربون شعارات رافضة لتعيين بن صالح رئيسا ، و مطالبة بإنهاء مرحلة نظام انتهى شعبيا .

18:27 شن المئات من العمال بمختلف القطاعات العمومية والاقتصادية والتجارية بولاية مستغانم إضرابا عن العمل دعما للحراك الوطني، الذي دعت إليه كنفديرالية النقابات الجزائرية، حيث رفض صباح اليوم عمال الإدارات المحلية البلدية والولائية وعمال مختلف المديريات الولائية على غرار عمال مديرية التربية و الصحة الالتحاق بمناصب عملهم. وخرج المحتجون في مسيرة جابت مختلف الشوارع الرئيسية بولاية مستغانم رافعين شعارات "بن صالح لست رئيسا" ، "تتحاسبوا ڤاع، قبل ما ترحلو ڤاع".

17:57 تجمع أمل الجزائر ينوه بخطاب قايد صالح

17:39 الشرطة تحاول تفريق المتظاهرين بساحة البريد المركزي بالعاصمة

17:19 عرف الإضراب الوطني الذي دعت إليه كونفدرالية النقابات المستقلة (غير معتمدة) للتضامن مع مطالب الحراك الشعبي استجابة واسعة اليوم الأربعاء خاصة على مستوى المؤسسات التعليمية بالجزائر العاصمة. في المؤسسات التربوية بكل من حي الينابيع و العناصر و بئر مراد رايس و بلوزداد و ساحة أول ماي لوحظ تجاوب كبير مع الإضراب على مستوى مختلف الإبتدائيات و المتوسطات و الثانويات، حيث عاد التلاميذ الذين التحقوا بمدارسهم صبيحة اليوم إلى منازلهم بسبب الإضراب، حسب ما أكده عدد الأساتذة من المضربين. ومن بين هذه المؤسسات متوسطة عنان السعيد بحي الينابيع ببر مراد رايس و إبتدائيتي المقام الجميل 1 و 2 و متوسطة الإخوة ماتيبان بنفس الحي و كذا مؤسسة الشيخ بوعمامة بالمرادية وثانوية الإدريسي بساحة أول ماي و روشاي بوعلام ببلوزداد. في حين شهدت بعض الأفواج و لاسيما أقسام الامتحانات الوطنية على غرار تلاميذ البكالوريا و شهادة التعليم المتوسط و نهاية الطور الابتدائي، مزاولة متفاوتة للدراسة على غرار ثانوية مخلوف زناتي ببلوزداد و ثانوية محمد بوضياف بالمدنية و متوسطة عمار ياسف بالعناصر. و كانت النقابات المستقلة التي تحمل تسمية كونفدرالية النقابات الجزائرية والتي تضم 12 نقابة مستقلة (كونفدرالية غير معتمدة)، قد دعت إلى إضراب وطني ليوم واحد تعبيرا عن تمسكها بمطالب الحراك الشعبي و المطالبة بتغيير النظام و تسيير البلاد من طرف وجوه جديدة ذات المصداقية. و يتعلق الأمر بكل من الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين و المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) و النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية لعمال التربية والنقابة الوطنية لعمال البريد ونقابة الأئمة و النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني و مجلس الثانويات الجزائرية و النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي والنقابة الوطنية للبياطرة العاملين في الإدارة العمومية.

17:15 شلّ مستخدمو معظم القطاعات العمومية بولاية ڨالمة، نهار اليوم الأربعاء، الخدمات عبر مؤسسات عملهم، بعد دخولهم في إضراب ووقفات ومسيرات احتجاجية سلمية، رفضا لتولية عبد القادر بن صالح منصب رئيس الدولة الجزائرية، واستمرار الباءات الثلاثة الأخرى على رأس كل من الحكومة والمجلس الدستوري والبرلمان. ونظمت الوقفات والمسيرات الرافضة للنظام، منذ الساعات الأولى من نهار اليوم، حيث فرضت شللا كبيرا على قطاع التربية الذي التحق مستخدموه الإداريين بالمديرية بالحراك، كما عاد التلاميذ أدراجهم.

وقد قام مستخدمو كل من مصالح التكوين المهني، التجارة، المصالح الفلاحية، سونلغاز، بريد واتصالات الجزائر، الضرائب وعمال وموظفو المجلس القضائي إلى جانب المحامين وغيرهم من عمال سائر القطاعات العمومية، قاموا بوقفات بمحيط المقرات الاجتماعية للمصالح التابعين لها، رفعوا خلالها شعارات رافضة لتولية بن صالح كرئيس للدولة، ومطالبة برحيل حكومة بدوي ورئيس المجلس الدستوري بلعيز ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.

وقد سار طلبة جامعة 08 ماي 1945 لليوم الثاني في مسيرة حاشدة، انضم إليها مواطنون وشباب، انطلقت من الجامعة المركزية، وجابت عدة شوارع بقلب المدينة، من "البولفار" إلى "الساتيام" فقبالة مقر الولاية، أين توقفت المسيرة وتعالت أصوات المتظاهرين بالمطالبة برحيل بن صالح رفقة الباءات الثلاثة الآخرين. وردد المشاركون في المسيرة الذي كانوا يحملون لافتات مناوئة وثائرة على النظام، رددوا عبارات أهمها شعار "يا بن صالح فك عليك،الجزائر كبيرة عليك"، "ديڨاج ديڨاج ، يا بن صالح يا سوفاج" ووصفوا في هتافاتهم النظام بالسفّاح" بوفوار أساسان، بوفوار أساسان". وأكّد المشاركون في المسيرات استمرارهم في هذه المسيرات إلى غاية طرد النظام.

وبمدينة وادي الزناتي شل مستخدمو العديد من القطاعات العمومية كسونلغاز، التربية، الضرائب وغيرها، شلّوا الخدمات، كما خرجت جموع من المواطنين في مسيرة سلمية جابت شوارع المدينة، رفع فيها المشاركون شعارات مناوئة للنظام، كما هتفوا برحيل عبد القادر بن صالح وبدوي وحكومته وبلعيز وبوشارب.إ.غمري

15:40 شن المئات من العمال بمختلف القطاعات العمومية والاقتصادية والتجارية بولاية مستغانم إضرابا عن العمل دعما للحراك الوطني، الذي دعت إليه كونفديرالية النقابات الجزائرية. حيث رفض صباح اليوم عمال الإدارات المحلية البلدية والولائية وعمال مختلف المديريات الولائية على غرار عمال مديرية التربية و الصحة الالتحاق بمناصب عملهم. وخرج المحتجون في مسيرة جابت مختلف الشوارع الرئيسية بولاية مستغانم رافعين شعارات "بن صالح لست رئيسا" ، "تتحاسبوا ڤاع، قبل ما ترحلو ڤاع".

14:59 شارك مواطنو وطلبة جامعة النعامة في مسيرة احتجاجية رفضا لتثبيت بن صالح رئيسا للبلاد. رافعين لافتات "الشعب يريد رحيل العصابة"، "الشعب مصدر السلطة"

14:40 خرج طلبة المركز الجامعي بولاية البيض في مسير احتجاجية جابت مختلف شوارع الولاية، منددين بتثبيت بن صالح رئيسا للبلاد مطالبين بتغيير النظام.

14:15 خرج اليوم الآلاف من المواطنين بمدينة ميلة، في مسيرة حاشدة تعبيرا عن رفضهم المطلق لتعيين بن صالح رئيسا للدولة، خلافا لإرادة الشعب الذي استطاع بحراكه الإطاحة ببوتفليقة، ساعيا لتصحيح الأوضاع وكنس الفلول من الحكم، الملايين حملوا لافتات والتحفوا الراية الوطنية مرددين شعارات "بن صالح ديڤاج"، "ارحلوا"، ورسائل صريحة لقائد الأركان ڨايد صالح لمرافقة الشعب وتحقيق مطالبه كاملة غير منقوصة كما وعد بذلك في خطابه التاريخي يوم2 أفريل .وتطبيق المادة7و8 من الدستور.

المواطنون جابوا شوارع مدينة ميلة في سلمية تامة وتحت أنظار عدد محدود من رجال الأمن الذين واكبوا المسيرة دون أي تدخل.

وقال المتظاهرون إن المسيرات لن تقتصر بعد اليوم على الجمعة بل ستتواصل طيلة أيام الأسبوع حتى سقوط الفلول واستقالة بن صالح. وتطهير الساحة السياسية من بقايا النظام البائد.وانتزاع الشرعية الشعبية بقوة الشارع.

14:02 شهدت، اليوم، مدينة سعيدة مسيرة حاشدة، رفع فيها المتظاهرون الرايات الوطنية، وكذا لافتات كتبت عليها شعارات تندد بتثبيت بن صالح في منصب رئيس الدولة وتطالب بتغيير النظام.

وتجمع المتظاهرون في ساحة الأمير عبد القادر بوسط مدينة سعيدة، ثم اتجهوا نحو مقر الولاية مرورا بشارع الاستقلال ومقر مجلس القضاء رجوعا إلى نفس الساحة التي انطلقوا منها.

وردد المشاركون في المسيرة هتافات عالية "صامدون، صامدون، لبن صالح رافضون"، "يا بن صالح أدي العصابة واستقيل"، "وين راها العدالة وين راها" و"جينا نحو العصابة" و"كليتو لبلاد يا سراقين".

13:57 شل اليوم، عمال قطاع التربية بالوادي والمؤسسات التربوية للمراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية استجابة للإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي المستقل الداعم للحراك الوطني. كما شاركت الإطارات النقابية المحلية في المسيرة الوطنية بالعاصمة دعما للحراك الوطني المنتفض على العصابة.

من جهتهم، نظم الطلبة الجامعيون مسيرة احتجاجية مساندة للحراك الوطني داخل حرم جامعة الشهيد حمه لخضر. وقد أكد الطلبة باعتبارهم شموع الأمة ومستقبلها - كما قالوا- نلتزم بدعم الحراك الشعبي حتى تستأصل العصابة التي نهبت خيرات الوطن وقمعت الحريات والديمقراطية وهجرت العلماء والشباب وتسببت في تقهقر مكانة الجامعة الجزائرية في العالم.

13:27 نظم اليوم أمناء الضبط التابعين لمجلس قضاء تيبازة والمحكمة الإدارية وقفة احتجاجية دعما للحراك رفعوا فيها شعارات تطالب برحيل عبد القادر بن صالح والباءات الثالثة، كما نددوا بالحڨرة التي تعرضوا لها من طرف وزير العدل السابق منها حل النقابة سنة 2011 إثر احتجاجهم على القانون الأساسي.

كما منعت مصالح الأمن الطلبة الجامعيين بالمركز الجامعي مرسلي عبد الله من الانطلاق في مسيرة كانوا يعتزمون تنظيمها لتجوب الشوارع الرئيسية، وقامت مصالح الأمن بمحاصرة الطلبة على مستوى مفترق الطرق المحاذي لمقر الولاية ومخيم الشباب حيث رفع المحتجون مطلب رحيل عبد القادر بن صالح والعصابة.

13:22 جموع التلاميذ من مختلف الأطوار التعليميةبولاية المدية في قلب الحراك وإضراب عدة قطاعات للمطالبة بتغيير النظام

13:18 البريد المركزي الآن

13:05 نظم اليوم موظفو وعمال سونلغاز بجسر قسنطينة في العاصمة، وقفة احتجاجية أمام مقر الشركة الجزائرية لتسير شبكة نقل الغاز، رافعين أعلام وشعارات "الشعب يريد يتناحو ڤاع".

12:47 نظم اليوم مواطنو ولاية المسيلة وقفة احتجاجية بساحة المدينة للمطالبة بالتغيير.

12:41 نظم أمناء الضبط وعمال مجلس قضاء، ولاية تيزي وزو ومواطنون، مسيرة احتجاجية، رافضة لتعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، رفعوا خلالها شعار " بن صالح ارحل".

12:35 لم يستطع الإنزال الأمني على العاصمة فرض منطقه، فعجز الإمداد في استرجاع منبر البريد المركزي الذي يشهد حاليا تدفقا لسيول بشرية.

12:17 شارك اليوم طلبة وأساتذة جامعة تاسوست بجيجل في الإضراب تنديدا بما حدث أمس للطلبة في العاصمة.

ومن جهة أخرى، شن عمال المؤسسات التربوية، ومديرية الأشغال العمومية، سونلغاز وبلدية بوسيف أولاد عسكر ومديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء التجارة إضرابا عاما شل مختلف القطاعات، للمطالبة بالتغيير.

12:09 حشد كبير بساحة البريد المركزي.

12:00 في تلمسان مواطنون وطلبة الجامعات خرجوا في مسيرة حاشدة، لتأكيد رفضهم للرئيس عبد القادر بن صالح ويعتبرونه بـ "الغير الشرعي".

11:48 خرج مواطنو وطلبة وأساتذة جامعة باتنة اليوم في مسيرة احتجاجية للمطالبة بالتغيير ورفض بن صالح رئيسا للبلاد. ورافعين شعارات "عصابة ديڤاج"، "سنسير سنسير.. حتى يحدث التغيير" "جيش شعب خاوة خاوة".

11:41 دخل عمال وسائقو القطارات في إضراب عام عن العمل، اليوم الأربعاء ، مما أحدث فوضى في محطات السكة الحديدية وطوابير طويلة للمواطنين.

11:29 المتظاهرون في ساحة أول ماي يخترقون الحاجز الأمني ويتوجهون إلى البريد المركزي. والشرطة تفرق المتظاهرين بالغاز المسيل للدموع.

11:22 التحق عمال عدة قطاعات اليوم بمدينة بجاية بالإضراب العام، الذي شل مختلف الإدارات والمؤسسات للمطالبة بتغيير النظام.

وخرج عمال قطاع المالية، عمال سوناطراك، عمال اتصالات الجزائر وعمال مديرية التجارة في مسيرة تجوب شوارع المدينة، رافعين شعارات "بن صالح..رايح رايح ..أدي معاك ڨايد صالح" "نظام .. إرحل".

11:17 البريد المركزي الآن.

11:02 السلطات مصممة على منع أي تجمهر أو مسيرة خلال أيام الأسبوع. اليوم شهدت العاصمة إنزالا أمنيا كبيرا لمواجهة مسيرات النقابات المستقلة.

حاليا تمنع قوات مكافحة الشغب على مستوى شارع عميروش بالقرب من مقر أمن ولاية الجزائر المئات من المشاركين من السير نحو البريد المركزي بعد أن استطاعوا اختراق الحاجز الأمني على مستوى ساحة أول ماي.

وعلى مستوى البريد المركزي، نفس الأجواء المشحونة أين تحاول قوات الشرطة احتلال المكان للحيلولة دون السيطرة عليه من قبل عمال ونقابيين وبعض الطلبة.

10:49 رفض المئات من العمال بمختلف القطاعات العمومية والاقتصادية والتجارية بولاية البويرة الالتحاق بمناصب عملهم صباح اليوم، حيث اجتمع المحتجون من عمال الإدارات المحلية البلدية والولائية وعمال مختلف المديريات الولائية على غرار عمال مديرية التربية وعمال المؤسسات ذات الطابع التجاري الاقتصادي منهم عمال مؤسسة نفطال وبريد الجزائر واتصالات الجزائر بساحة الوئام رافعين شعارات "بن صالح لست رئيسا" ، "تتحاسبوا ڤاع، قبل ما ترحلو ڤاع" ، "مواصلون حتى تتنحاو ڤاع" كما ردووا شعارات " ليبيري الجزائر" "سيستام ديڤاج".

وخرج المحتجون في مسيرة جابت مختلف الشوارع الرئيسية بولاية البويرة حيث تضاعف عددهم بعد أن التحق بهم مختلف أطياف المجتمع حتى التلاميذ المتمدرسين.

ومن جهة أخرى، شهدت مختلف المؤسسات التربوية بذات الولاية، شللا تاما وهذا تعبيرا من الأساتذة على دعمهم للحراك المطالب بتنحية النظام ورموزه.

10:42 مصالح الأمن تحاول طرد المحتجين من ساحة البريد المركزي باستعمال الغاز المسيل للدموع، في حين يرفض المشاركون في الوقفة الاحتجاجية التراجع قيد أنملة.

10:04 استطاع المشاركون في الوقفة الاحتجاجية بساحة أول ماي من اختراق الحاجز الأمني والسير نحو البريد المركزي حاليا.

بعد 24 ساعة من تعيين عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة، ينظم نقابيون من مختلف القطاعات وفي مقدمتهم متسخدمي الوظيف العمومي عدة وقفات ومسيرات للمطالبة بالتغيير الجذري ورحيل كل رموز نظام بوتفليقة.