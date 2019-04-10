دعا الخبير الاقتصادي تيغرسي الهواري،اليوم الأربعاء، في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى ،إلى استحداث لجنة مراقبة على احتياطي الصرف المقدر بـ 80 مليار دولار لمواجهة خطر تمويل التجارة الخارجية في المرحلة القادمة .

وقال الخبير الاقتصادي إن احتياطي الصرف هو محرك الاقتصاد الوطني في المرحلة القادمة ، لذا يجب المحافظة عليه بتنصيب لجنة رقابة منتقدا سياسة التمويل غير التقليدي التي انتهجتها الحكومة السابقة .

وتوقع الهواري تيغرسي بأن تكون المرحلة القادمة صعبة من أجل النجاح في بناء أساسات جمهورية جديدة قائلا "كنا نتوقع أن يقود المرحلة الانتقالية كفاءة وطنية تحظى بالإجماع والثقة" داعيا إلى الامتثال لرغبة الشعب الجزائري في التغيير الحقيقي.

وفي هذا السياق اعتبر ذات المتدخل بأنه من غير المعقول و لا المنطقي أن يؤسس رموز النظام الحالي لمرحلة جديدة يتطلع لها كل فئات المجتمع الجزائري .