تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بميلة، من توقيف شخص يبلغ من العمر 59 سنة مقيم بالولاية مطلوب دوليا للاشتباه في ارتكابه جريمتي قتل وتزوير بسويسرا سنة 1990 حسب ما علم، اليوم الأربعاء من ذات السلك النظامي.

وأفاد نفس المصدر، أن هذه العملية تأتي في إطار متابعة ملفات المطلوبين لدى العدالة والمطلوبين دوليا، حيث أن الأمر بالقبض صدر عن السلطات القضائية السويسرية عبر المكتب المركزي الوطني للشرطة الجنائية الدولية أنتربول بالجزائر.

وقد صدر الأمر بالقبض على خلفية قضيتين الأولى متعلقة بالقتل العمد راح ضحيتها شخص يبلغ من العمر 51 سنة آنذاك و القضية الثانية تتعلق بتزوير وثائق رسمية سنة 1990 بسويسرا.

وأضاف ذات المصدر أنه و بعد استكمال إجراءات التحقيق تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة بميلة ليصدر في حقه أمر بالحبس.