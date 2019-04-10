أعلنت إدارة اتحاد الجزائر اليوم الأربعاء عن طرد اللاعب فاروق شافعي نهائيا من الفريق.

وحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني الرسمي، فإن لجنة الانضباط التابعة للنادي اجتمعت صبيحة اليوم لاتخاذ العقوبات في حق فاروق شافعي، الذي رفض التدرب عشية مواجهة شباب بلوزداد، مقاطعا اللقاء بدون علم أحد في الوقت الذي كان الفريق بأمس الحاجة إليه.

وحسب نفس المصدر، فإن المجلس التأديبي قرر إقصاء اللاعب نهائيا من الفريق، حسب ما تنص عليه القوانين الداخلية للنادي.