تنعقد الجمعية العامة العادية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم "الفاف"، يوم الخميس 2 ماي القادم بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى (00 :10 سا)، حسبما أفادت اليوم الأربعاء الهيئة الفيدرالية.

وكان مقررا أن تجري أشغال هذه الجمعية العامة العادية في 24 أفريل قبل تأجيلها إلي الموعد الجديد، حيث تأتي هذه الجمعية في ظروف "حساسة"، سيما إثر تصريح الرئيس السابق للجنة الانتخابات لـ "الفاف"، علي بعمر، الذي شكك في "شرعية" الرئيس خير الدين زطشي، المنتخب بتاريخ 20 مارس 2017 على رأس الهيئة الفيدرالية، خلفا لمحمد روراوة، الذي قرر عدم الترشح لعهدة أخرى.