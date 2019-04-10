تعادل فريق اتحاد بلعباس أمام الضيف نصر حسين داي بنتيجة 0-0، اليوم الأربعاء بملعب 24 فبراير 1956 بسيدي بلعباس، لحساب تسوية رزنامة الجولة الـ22 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وعلى إثر هذه النتيجة، تتقدم "النصرية" إلى الصف السادس مناصفة مع شبيبة الساورة بـ34 نقطة، علما أنها منقوصة من مواجهتين أمام جمعية عين مليلة ونادي بارادو.

بالمقابل، يقبع "العباسية" في ذيل الترتيب بـ20 نقطة، ناقص مواجهة أمام شبيبة الساورة يوم 2 ماي القادم.

وفي تسوية رزنامة هذه الجولة، فاز أمس الثلاثاء فريق مولودية الجزائر على الضيف مولودية وهران بنتيجة 1-0 بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر.

وبهذا، ترتقي المولودية العاصمية مؤقتا إلى الصف الرابع بـ38 نقطة، وهي منقوصة من مواجهة أمام شباب قسنطينة. بالمقابل يحتل "الحمراوة" المركز الـ11 بـ28 نقطة.

الترتيب نقاط لعب

1. اتحاد الجزائر 45 25

2. شبيبة القبائل 40 25

3. نادي بارادو 39 24

4. مولودية الجزائر 38 24

5. وفاق سطيف 37 25

6. شبيبة الساورة 34 23

--. نصر حسين داي 34 23

8. شباب قسنطينة 33 22

9. أ. برج بوعريريج 32 25

10. دفاع تاجنانت 29 25

11. مولودية وهران 28 25

12. شباب بلوزداد 27 24

13. جمعية عين مليلة 26 24

--. مولودية بجاية 26 25

15. أولمبي المدية 25 25

16. اتحاد بلعباس 20 24