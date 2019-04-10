الرابطة الثانية: النتائج الكاملة للجولة الـ27
النتائج الكاملة والترتيب عقب إجراء مباريات الجولة الـ 27 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، اليوم الأربعاء.
اتحاد الحراش - اتحاد البليدة 3 - 0
شبيبة سكيكدة - شبيبة بجاية 2 - 0
نجم مقرة - مولودية سعيدة 1 - 1
ترجي مستغانم - أولمبي الشلف 0 - 1
مولودية العلمة - اتحاد بسكرة 2 - 3
سريع غليزان - أمل بوسعادة 3 - 0
وداد تلمسان - رائد القبة 2 - 0
جمعية وهران - اتحاد عنابة 2 - 0
الترتيب نقاط لعب
1. نجم مقرة 48 27
--. أولمبي الشلف 48 27
--. وداد تلمسان 48 27
4. اتحاد بسكرة 46 27
5. سريع غليزان 44 27
6. مولودية العلمة 40 27
7. أمل بوسعادة 38 27
8. شبيبة بجاية 37 27
--. شبيبة سكيكدة 37 27
10. اتحاد عنابة 35 27
11. ترجي مستغانم 32 27
12. جمعية وهران 31 27
13. مولودية سعيدة 30 27
14. اتحاد الحراش 29 27
15. رائد القبة 25 27
16. اتحاد البليدة 11 27 سقط إلى قسم الهواة.