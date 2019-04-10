عين عمر غريب مديرا رياضيا جديدا لفريق مولودية الجزائر (الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم)، حسبما كشف عنه " محمد حيرش، رئيس مجلس إدارة الشركة الرياضية ذات أسهم "العميد" للمولودية اليوم الأربعاء.

وصرح حيرش "تسلم غريب رسميا مهامه خلفا لكمال قاسي سعيد. وسيشرع في عمله في الايام المقبلة".

وتطرق المسؤول إلى مشكل رفض المكتب المسير الجديد "الديريكتوار"، المنصب من الشركة الرياضية في 26 مارس الفارط برئاسة زبير باشي، العمل مع عمر غريب.

وأضاف حيرش "اتصلت بأعضاء المكتب المسير لإقناعهم بالعمل مع غريب ووضع الخلافات جانبا من أجل خدمة مصلحة النادي. نحن بصدد تحضير مئوية المولودية (2021) لذا نحن بحاجة إلى جميع الكفاءات. هدفي هو تقريبهم وإيجاد اتفاق يجمع كل الفاعلين في النادي".

وعين قاسي سعيد بتاريخ 22 جويلية 2017 كمدير رياضي بالشركة الرياضية ذات أسهم "العميد"، خلفا لعمر غريب، الذي تم إقصاؤه مدى الحياة عن كل نشاط له علاقة بكرة القدم من قبل الاتحادية الجزائرية (الفاف) صيف 2013، قبل أن يتم العفو عنه في فيفري 2016.

وبعد 25 جولة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، تحتل المولودية المرتبة الرابعة برصيد38 نقطة منقوصة من مباراة إمام شباب قسنطينة.