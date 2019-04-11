قال التلفزيون السوداني الرسمي يوم الخميس إن القوات المسلحة ستذيع بيانا هاما بعد قليل بينما انتشرت قوات في أنحاء الخرطوم وسط تكهنات بأنه ربما تكون هناك محاولة انقلاب على الرئيس عمر حسن البشير بعد احتجاجات دامت شهورا.

وقال الإعلان الذي بثه التلفزيون ”بيان هام من القوات المسلحة بعد قليل فترقبوه“ دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وقال شاهد من رويترز إن الجيش وأجهزة الأمن نشروا قوات في محيط وزارة الدفاع بينما انتشر جنود وأفراد أمن على طرق وجسور رئيسية في العاصمة مضيفا أن الآلاف تدفقوا للاعتصام خارج وزارة الدفاع.

وهتف المحتجون خارج الوزارة ”سقطت سقطت..انتصرنا“.

وذكرت قناة العربية الإخبارية أن البشر تنحى بينما اعتُقل عدة مسؤولين لكن لم يرد تأكيد لذلك.

ويبث التلفزيون والإذاعة الرسميان موسيقى وطنية.

وتصاعدت الأزمة الراهنة في السودان منذ مطلع الأسبوع بعدما بدأ آلاف المحتجين اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم حيث يوجد مقر سكن البشير.

واندلعت اشتباكات يوم الثلاثاء بين جنود حاولوا حماية المحتجين وأفراد من أجهزة الأمن والمخابرات حاولوا فض الاعتصام. وذكر وزير الإعلام نقلا عن تقرير للشرطة أن ما لا يقل عن 11 شخصا لاقوا حتفهم في الاشتباكات منهم ستة من أفراد القوات المسلحة.