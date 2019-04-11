اليوم تمر الذكرى الأولى لتحطم الطائرة العسكرية ببوفاريك والتي راح ضحيتها 257 شخصا، بين عسكريين ومدنيين ونساء وأطفال.

الحادثة التي صدمت الجزائريين يومها استذكروها اليوم ما يؤكد أن تضحيات شهداء طائرة بوفاريك لا تزال حاضرة في قلوب الشعب الجزائري.

وكانت الطائرة من نوع "اليوشين إي أل - 76 " تحطمت لحظات بعد إقلاعها من مطار بوفاريك العسكري.

وكان على متنها 257 شخصا بين مدنيين وعسكريين وحتى نساء وأطفال من عائلات عسكريين، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جناته وألهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.